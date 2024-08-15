Литва запрещает въезд всех зарегистрированных в Беларуси легковых автомобилей

С пятницы, 16 августа, запрет на въезд в Литву легковых автомобилей с белорусскими регистрационными номерами расширяется. Теперь она касается всех легковушек, зарегистрированных в Беларуси.

Литва решила ввести новые ограничения еще 18 июля. Они не распространялись на автомобили, не подлежащие продаже. Также въезд в страну разрешался на машинах, зарегистрированных в Беларуси, если ее владелец или водитель имел действующую визу или временный/постоянный вид на жительство в Литве и других странах ЕС.

Отмечается, что запрет распространяется на легковые автомобили, независимо от гражданства его владельца или водителя.

Санкции Литвы против Беларуси

Литва начала вводить свои ограничения против Минска еще после событий 2020 года, когда не признала результаты "выборов" президента Беларуси. Также это было связано с насильственными действиями белорусских силовиков во время протестов и репрессиями минского режима.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое также происходило и из территории Беларуси, Литва начала вводить более строгие санкции против белорусского режима. Литва с первых дней российского вторжения поддерживает Украину и вводит против Москвы и Минска все необходимые международные санкции.

Однако недавно в Литве заявили об увеличении попыток обхода санкций против Беларуси и России. Также известно, что Литва почти полностью остановила импорт зерна из РФ и РБ.

Ранее мы сообщали, что белорусское правительство решило перебросить военную технику на границу с Литвой. Это связано с тем, что белорусский диктатор Александр Лукашенко постоянно пытается обвинить Литву и другие соседние европейские страны в подготовке якобы "вторжения" на территорию Беларуси.



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