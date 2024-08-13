У Литві заявили про збільшення кількості спроб обійти санкції проти Росії та Білорусі

Кількість спроб обходу санкцій, накладених на Росію і Білорусь, значно збільшилася в Литві. Попри зусилля з припинення таких дій і покарання винних, справлятися з цими порушеннями стає дедалі складніше.

Про це заявила генеральний прокурор Литви Ніда Ґрунскене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Наразі триває близько 50 досудових розслідувань, пов'язаних з обходом санкцій, і за деякими з них уже ухвалено рішення.

"Зараз, якщо я не помиляюся, ведеться близько 50 досудових розслідувань. Я знаю, що рішення було ухвалено за деякими з них. Ця кількість показує, що спроб обходу стає все більше і виникають труднощі. Але ми працюємо в цьому напрямку", - заявила вона.

Одну зі справ, що стосується контрабанди зброї, вже передано до суду, повідомила Грунскене.