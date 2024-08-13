У Литві заявили про збільшення кількості спроб обійти санкції проти Росії та Білорусі
Кількість спроб обходу санкцій, накладених на Росію і Білорусь, значно збільшилася в Литві. Попри зусилля з припинення таких дій і покарання винних, справлятися з цими порушеннями стає дедалі складніше.
Про це заявила генеральний прокурор Литви Ніда Ґрунскене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Наразі триває близько 50 досудових розслідувань, пов'язаних з обходом санкцій, і за деякими з них уже ухвалено рішення.
"Зараз, якщо я не помиляюся, ведеться близько 50 досудових розслідувань. Я знаю, що рішення було ухвалено за деякими з них. Ця кількість показує, що спроб обходу стає все більше і виникають труднощі. Але ми працюємо в цьому напрямку", - заявила вона.
Одну зі справ, що стосується контрабанди зброї, вже передано до суду, повідомила Грунскене.
Санкції ЄС проти Росії
Країни Євросоюзу наразі ухвалили 14 пакетів санкцій, спрямованих проти Росії, яка здійснює агресію в Україні. Торгові обмеження також були запроваджені щодо Білорусі, щоб запобігти ухиленню від обмежень з боку московського режиму.
Раніше литовські митники склали протокол про порушення санкцій проти Росії щодо компанії, яка займається експортом автомобілів. Зареєстрована в Литві компанія була оштрафована на 13,6 млн євро.
Крім того, у Литві розпочалося великомасштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій та контрабанду товарів до Росії. Підозрюваними виступають сім фізичних та чотири юридичні особи.
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