Литва заборонила росіянам купувати нерухомість

Парламент Литви у вівторок, 4 квітня, ухвалив закон, який забороняє росіянам купувати нерухомість. Заборона діятиме до 2024 року та не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Також парламент заборонив видавати нові візи для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, росіяни та білоруси, які мають візи, підлягатимуть "індивідуальним розширеним перевіркам" на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці Литви.

Нагадаємо, у Литві закликали ввести проти Росії нові санкції через наміри перекинути ядерну зброю до Білорусі.

Також в уряді Литви пообіцяли заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить приїхати до країни.

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