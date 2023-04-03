Рука не здригнеться. У Литві підтвердили наміри заарештувати Путіна у разі його візиту

"Якщо ми говоримо про ордер на арешт Путіна, то йдеться про Римський статут. Його ратифікували понад 100 країн світу. Навряд чи Путін приїде до країни, але Литва була ініціатором його арешту, тому, якби був такий привід, вона заарештувала б Путіна", - йдеться у заяві.

За її словами, Путіна б неодмінно затримали та передали до МКС. Добровольська впевнена, що країна б пишалась та раділа такій події. Голова парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас сказав, що сам подбав би про затримання Путіна.

"Я точно можу сказати, що в Литві він був би заарештований. Я б особисто подбав про це, не переймайтесь. Рука Литви не здригнеться", - сказав Кащюнас.

Адміністрація безпеки транспорту Литви вказала, що літак Путіна легально не може прилетіти до Литви чи пролетіти над Литвою. Не через ордер на арешт, а через санкції щодо російської авіації. Глава МВС Литви Агне Білотайте зауважила, що санкції не забороняють Путіну приїхати наземним транспортом.