Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье

Литва выдала оппозиционному кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской визу на один год. Кроме того, ей предоставили жилье.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает lrytas.lt.

По его словам, Тихановская явно находилась под давлением, у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну. А власти Беларуси способствовали ее выезду из страны.

"То, что у нее была виза, отвечает на многие вопросы. Она может год спокойно жить в Литве", - отметил Линкявичус и добавил, что ей предоставили место жительства.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК Беларуси принял жалобу Тихановской на результаты выборов; она также требовала провести пересчет голосов.

Сегодня стало известно, что оппонентка Александра Лукашенко выехала в Литву, после чего в сети появились ее видеообращения с призывом не выходить на протесты; в штабе считают, что обращение могли записать под давлением.

В обращении она также заявила, что якобы принимала решение о выезде из страны самостоятельно.