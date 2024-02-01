Литва ввела обмеження проти майора з Білорусі, причетного до придушення мітингів

"Вищезазначена особа не відповідає умовам видачі посвідки на тимчасове проживання в Литовській Республіці", - йдеться в заяві.

Зазначають, що майор білоруської міліції Мацієвич, який брав участь у придушенні протестів у Ліді 2020 року, дістав посвідку на проживання в Литві та працевлаштувався у країні.

За даними МВС, щодо цього громадянина Білорусі також зверталися до Департаменту державної безпеки.

Майора можуть депортувати

"Якщо з'ясується, що ця людина становить загрозу безпеці держави, буде ухвалено рішення про заборону її в'їзду до Литви", - ідеться в повідомленні.

За даними Міністерства внутрішніх справ, Мацієвич уперше в'їхав до Литви з Польщі за національною візою іншої країни Євросоюзу.

Коли в листопаді 2022 року він отримав дозвіл на тимчасове проживання в Литві, у литовської влади не було даних про те, що ця людина може становити загрозу безпеці держави.

Громадян Білорусі стануть ретельніше перевіряти

У зв'язку з ситуацією, що склалася, Міністерство внутрішніх справ доручило Службі охорони державного кордону негайно посилити перевірки громадян Білорусі, які перетинають державний кордон Литви.

Департаменту міграції також доручено ретельніше перевіряти громадян Білорусі, які отримали або клопочуть про отримання тимчасової посвідки на проживання в Литовській Республіці на підставі працевлаштування.

Раніше Мацієвич дав свідчення в білоруському суді і виступив проти однієї учасниці протесту, яка нібито порвала його форму під час акції протесту. Білоруські правозахисники визнали дівчину політв'язнем.

Позиція Литви щодо санкцій проти Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

А ще в листопаді стало відомо, що Литва штрафуватиме за недотримання міжнародних і національних санкцій.