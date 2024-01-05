Литва ввела обмеження проти директора санаторію, яким користувався Лукашенко

Зазначається, що прикордонники забрали в нього посвідку на проживання, коли він виїжджав із Литви до Білорусі.

Силовики посилалися на рішення Міграційної служби Литви. Це сталося 22 грудня. Єпіфанов заявив, що про анулювання посвідки на проживання йому повідомили усно.

Санаторій "Білорусь" належав Управлінню справами Лукашенка і потрапив під санкції. Пізніше його було передано під контроль іншого відомства. Він розташований у Друскениках.

Санкції проти Білорусі

У грудні Британія ввела санкції проти силовиків Ірану та Білорусі за порушення прав людини.

Також на початку грудня США ввели санкції проти Білорусі. Причиною цього стала її допомога Росії у війні та участь у депортації українських дітей.

Нещодавно уряд Південної Кореї вирішив посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.