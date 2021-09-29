Литва возвращает масочный режим из-за ухудшения ситуации с COVID

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Литве возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Другие карантинные меры пока не обсуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi .

Сообщается, что сегодня правительство Литвы вернет обязательное ношение масок в закрытых общественных пространствах. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, для этого достаточно режима чрезвычайной ситуации.

"В регламенте режима чрезвычайной ситуации будут изменения, расширят список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", - сказала премьер.

Она подчеркнула, что другие меры пока обсуждать не планируют.