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В Литве ввели "паспорта возможностей": что ждет граждан

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Литва, Понедельник 13 сентября 2021 11:36
В Литве ввели "паспорта возможностей": что ждет граждан Фото: в Литве ввели новые карантинные требования (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

С 13 сентября в Литве торговые центры, спортивные клубы, кинотеатры и другие места обслуживания должны требовать от жителей "паспорт возможностей". Документ могут получить граждане, которые привиты от COVID-19, переболели или получили отрицательный результат теста на антиген.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Торговые центры

С сегодяшнего дня жители Литвы, у которых нет "паспорта возможностей", не смогут посещать крупные торговые центры. По словам представителя торгово-развлекательного центра Mega Иевы Гоштаутайте-Гедуте, после вступления в силу новой процедуры необходимо будет предъявить действующий "паспорт возможностей", а документ, удостоверяющий личность, предъявлять не нужно.

COVID-паспорт попросят показывать после входа в ТЦ. Документ нужно распечатать или загрузить на мобильный телефон и предъявить сотруднику ТЦ.

Рестораны и кафе

аспорт возможностей" также будет обязательным при посещении ресторанов и кафе. Его надо будет показать барменам, официантам за столиком или перед входом в заведение общественного питания.

Клиенты кафе или ресторанов, не имеющие сертфиката, смогут сидеть на летних террасах, но им не разрешат посетить заведение для оплаты или посещения туалета в помещении.

Спортивные клубы

В спортивные клубы можно будет попасть только с "паспортом возможностей". Людям нужно будет показать распечатанный или электронный документ, который отсканирует сотрудник.

Кинотеарты

Жители без "паспорта возможностей" смогут посещать кинотеатры, однако большинство заведений ранее решили принимать только клиентов, имеющих COVID-сертификат.

Что доступно гражданам без "паспорта возможностей"

Люди, у которых нет "паспорта возможностей" смогут посещать магазины, рынки, основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, ветеринарных товаров, кормов для животных, фармацевтических препаратов, товаров оптики и ортопедических товаров, ботанических магазинов, в которых можно приобрести семена, цветы, удобрения. У этих магазинов должен быть отдельный вход с улицы, а торговая площадь не должна превышать 1 500 кв. м.

Также они смогут пользоватся общественным транмспортом, посещать музеи, библиотеки и АЗС.

Напомним, что в августе правительство Литвы одобрило проект постановления, согласно которому будут введены ограничения для непривитых людей.

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