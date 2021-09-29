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Литва повертає масковий режим через погіршення ситуації з COVID

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Вільнюс, Середа 29 вересня 2021 12:28
Литва повертає масковий режим через погіршення ситуації з COVID Фото: масковий режим повертають у Литві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через погіршення ситуації з COVID-19 в Литві повертають обов'язковий масковий режим в закритих приміщеннях. Інші карантинні заходи поки не обговорюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.

Повідомляється, що сьогодні уряд Литви поверне обов'язкове носіння масок в закритих громадських просторах. За словами прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте, для цього достатньо режиму надзвичайної ситуації.

"У регламенті режиму надзвичайної ситуації будуть зміни, розширять список вимог з питання носіння масок в закритих приміщеннях", - сказала прем'єр.

Вона підкреслила, що інші заходи поки обговорювати не планують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Литві вакцинували від COVID 70% дорослого населення.

Крім того, в цій країні з середини вересня торгові центри, спортивні клуби, кінотеатри та інші місця обслуговування повинні вимагати на вході "паспорт можливостей", який видається щепленим, а також тим, хто перехворів або отримав негативний тест.

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