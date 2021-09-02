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В Литве вакцинировали от COVID 70% взрослого населения

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Литва, Четверг 02 сентября 2021 14:20
В Литве вакцинировали от COVID 70% взрослого населения Фото: В Литве вакцинировали от COVID 70% взрослого населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Литве вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения. Одну дозу вакцины получили более 1,6 млн человек, а обе - 1,5 млн жителей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В данный момент как минимум одной дозой привиты более четверти подростков в возрасте от 12 до 15 лет. При этом вакцинировались приблизительно шесть из десяти жителей в возрасте 16-24 и 25-34 лет, а также самые пожилые жители, которым более 80 лет.

Кроме того, в возрастной группе 35-79 лет достигнут рекомендуемый 70% уровень вакцинации, а в группах 65-69 и 70-74 лет он составляет 78,2%.

Отметим, что на сегодня в 11 странах ЕС еще не привито 70% населения. Среди них Польша, Латвия и Эстония.

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