Литва висміяла заяви росіян про війну з НАТО: вас перемагає не Альянс, а українці

Російських чиновників починає дратувати, що їх солдати програють Україні на полі бою, тому вони почали прикриватися вигаданою війною з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter .

"НАТО не перебуває у стані війни з Росією. НАТО навіть не розпочинав спеціальну військову операцію проти Росії. Росію перемагають українці, а не НАТО. Це дратує деяких людей, і це видно", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито воює з практично всіма країнами-членами НАТО.

Також ми писали, що, за інформацією Генштабу, росіянам навмисно розповідають про "війну з НАТО" та планують призвати близько 5 млн осіб.

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