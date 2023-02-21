RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва высмеяла заявления россиян о войне с НАТО: вас побеждает не Альянс, а украинцы

Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российских чиновников начинает раздражать, что их солдаты проигрывают Украине на поле боя, поэтому они начали прикрываться выдуманной войной с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. НАТО даже не начинал специальную военную операцию против России. Россию побеждают украинцы, а не НАТО. Это раздражает некоторых людей, и это видно", - написал министр.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы воюет с практически всеми странами-членами НАТО.

Также мы писали, что, по информации Генштаба, россиянам намеренно рассказывают о "войне с НАТО" и планируют призвать около 5 млн человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЛитваВойна России против Украины