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Путіну знову привиділася війна з НАТО: тепер "з усіма країнами"

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Москва, Середа 21 грудня 2022 14:21
Путіну знову привиділася війна з НАТО: тепер "з усіма країнами" Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор в чергове пофантазував, що Росія нібито не воює проти України, а веде її з НАТО. Цього разу він жаліється, що проти нього "практично всі країни Альянсу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які цитують слова глави Кремля під час його виступу на колегії Міноборони РФ.

"Добре відомо, що сьогодні проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн НАТО", - сказав Путін.

Зазанчимо, що у Росії влада виправдовує свою слабкість на полі бою тим, що нібито воює не із ЗСУ, а з силами НАТО.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно американський конгресмен Адам Кінзінгер висвітлив сценарій, за яким, на його думку, навіть якщо дійсно почалася війна РФ з НАТО, то країни Альянсу перемогли росіян всього за три дні.

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НАТО Війна Росії проти України
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