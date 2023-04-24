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Литва висловила Китаю протест через скандальну заяву посла про пострадянські країни

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Вільнюс, Понеділок 24 квітня 2023 18:47
Литва висловила Китаю протест через скандальну заяву посла про пострадянські країни Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Литви викликала повіреного у справах посольства Китаю у Вільнюсі Цю Байхуа в МЗС. Йому висловили рішучий протест проти позиції, висловленої послом Китаю у Франції, згідно з якою так звані "країни колишнього Радянського Союзу" не мають фактичного статусу в міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Литви.

МЗС Литви наголосило, що три країни Балтії були незаконно окуповані.

"Закон не може народитися з беззаконня - це принцип міжнародного права, згідно з яким закінчення незаконної радянської окупації означає продовження існування балтійської державності", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що коментар китайського посла є спотворенням історії країн Балтії та інших держав.

"Він також суперечить положенням Спільного комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою та Литовською Республікою, підписаного 14 вересня 1991 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому в протесті Міністерства закордонних справ Литви також наголошується, що постановка послом Китаю питання про приналежність Криму до України неприйнятна.

"У 1991 році вся міжнародна спільнота, включно з Китайською Народною Республікою, міжнародно визнала Україну з Кримом як її невід'ємну частину. Крим є і завжди буде частиною України", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був "російський спочатку".

Висловлювання китайського дипломата піддали різкій критиці в Європі та Україні. Після розголосу в Китаї видалили скандальне інтерв'ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.

При цьому в МЗС Франції та країн Балтії викликали послів Китаю, аби пояснили позицію Пекіна.

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