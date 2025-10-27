UA

Литва вимагає нових санкцій проти Білорусі: Мінськ "сам дає приводи"

Фото: Кястутіс Будріс, голова МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюзу необхідно посилити санкції проти Білорусі та синхронізувати їх з антиросійськими. Білоруська влада дає для цього приводи.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Politico заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Необхідно розширити режим санкцій проти Білорусі, включно з гібридними діями як однією з причин. Потрібно синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі, і є деякі секторальні обмеження, щодо яких ми поки що не узгоджені, наприклад авіація", - зазначив чиновник.

Глава МЗС звернув увагу, що Євросоюзу також необхідно серйозно розглянути введення мит на білоруські товари.

Будріс додав, що Литва тепер працюватиме з НАТО і ЄС над спільною відповіддю і очікує не тільки політичної підтримки, "а й конкретних заходів проти білоруського режиму", щоб ясно показати, що порушення повітряного простору Литви з території Білорусі неприпустиме.

"Білорусь сама нам це спрощує. Вони надають додаткові приводи, чому це необхідно і що потрібно робити. Наш аргумент - якщо ми не зупинимо їх тут, вони зроблять це в іншому місці", - звернув увагу міністр.

 

Повітряні кулі над Литвою

Нагадаємо, днями в повітряний простір Литви вторглися контрабандні повітряні кулі, усередині яких були контрабандні сигарети.

За даними литовської влади, за останні дні зафіксовано десятки таких інцидентів. Через них тимчасово призупинялися авіарейси, а військовим було наказано збивати непізнані об'єкти.

Хоча, згідно з офіційною версією, кулі відправлялися контрабандистами, у Вільнюсі впевнені, що ці дії є частиною спланованої гібридної операції, спрямованої на дестабілізацію країни і тиску на кордон ЄС.

