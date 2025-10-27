Литва вимагає нових санкцій проти Білорусі: Мінськ "сам дає приводи"

"Необхідно розширити режим санкцій проти Білорусі, включно з гібридними діями як однією з причин. Потрібно синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі, і є деякі секторальні обмеження, щодо яких ми поки що не узгоджені, наприклад авіація", - зазначив чиновник.

Глава МЗС звернув увагу, що Євросоюзу також необхідно серйозно розглянути введення мит на білоруські товари.

Будріс додав, що Литва тепер працюватиме з НАТО і ЄС над спільною відповіддю і очікує не тільки політичної підтримки, "а й конкретних заходів проти білоруського режиму", щоб ясно показати, що порушення повітряного простору Литви з території Білорусі неприпустиме.

"Білорусь сама нам це спрощує. Вони надають додаткові приводи, чому це необхідно і що потрібно робити. Наш аргумент - якщо ми не зупинимо їх тут, вони зроблять це в іншому місці", - звернув увагу міністр.