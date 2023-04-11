Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових

Перша група інструкторів Збройних сил Литви вирушила до Німеччини для навчання українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви.
Група інструкторів піхотної бригади "Жемайтія" Збройних сил Литви візьме участь у Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Литовські війська візьмуть участь у багатонаціональній програмі військової підготовки під керівництвом Німеччини разом із німецькими та бельгійськими інструкторами.
Метою місії EUMAM Ukraine є зміцнення військових спроможностей Збройних сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету України, не порушуючи її міжнародно визнаних кордонів, а також для захисту цивільного населення.
"Ми їдемо в Німеччину як навчальна група для передачі знань і навичок українським військовим. Ми проведемо весь період місії, навчаючи солдатів, які борються за свободу своєї країни. Ми сподіваємося не тільки передати знання, а й отримати досвід, який ми застосовуватимемо під час підготовки до захисту нашої країни", - сказав капітан Томас Скерстонас, офіцер, який відповідає за литовську зміну в навчальній місії.
Місія включатиме базове управління зброєю, влучну стрільбу, медичну та інженерну підготовку, а також колективну підготовку підрозділів на різних рівнях з акцентом на наступальні та оборонні операції в населених і лісових районах.
Нагадаємо, шведські інструктори навчають українських військових у Великій Британії, як проводити засадні та бойові дії в лісах.
Крім того, у Литві навчають українських захисників знешкоджувати вибухівки.
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