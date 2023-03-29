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Швеція готує українських військових до бойових дій в лісах

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Швеція, Середа 29 березня 2023 13:45
Швеція готує українських військових до бойових дій в лісах Фото: Швеція готує українських військових до бойових дій в лісах (facebook.com/MinistryofDefence.ua)
Автор: РБК-Україна

Швеція навчає українських військових у Великобританії, як проводити засадні і бойові дії в лісах.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Генштаб ЗСУ

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці, які не мають або мають мінімальний військовий досвід, могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.Під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Швеція, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до умов оборони та наступу", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що Швеція продовжує підтримувати Україну та надає постійну підтримку у відповідь на постійні порушення Росією міжнародного права. Прибувши до Сполученого Королівства в 2023 році, військовослужбовці ЗС Швеції приєднались до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії.

Раніше ми писали про те, що Українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Британії. Ці танки будуть використання для контрнаступу ЗСУ.

Також нагадаємо, що у Литві навчають українських захисників знешкоджувати вибухівки.

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Збройні сили України Швеція
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