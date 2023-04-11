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Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных

Фото: Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных (kariuomene.lt)
Автор: Валерия Полищук

Первая группа инструкторов Вооруженных сил Литвы отправилась в Германию для обучения украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы.

Группа инструкторов пехотной бригады "Жемайтия" Вооруженных сил Литвы примет участие в Миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Литовские войска примут участие в многонациональной программе военной подготовки под руководством Германии вместе с немецкими и бельгийскими инструкторами.

Целью миссии EUMAM Ukraine является укрепление военных возможностей Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, не нарушая ее международно признанных границ, а также для защиты гражданского населения.

"Мы едем в Германию в качестве учебной группы для передачи знаний и навыков украинским военным. Мы проведем весь период миссии, обучая солдат, сражающихся за свободу своей страны. Мы надеемся не только передать знания, но и получить опыт, который мы будем применять при подготовке к защите нашей страны", - сказал капитан Томас Скерстонас, офицер, отвечающий за литовскую смену в учебной миссии.

Миссия будет включать базовое управление оружием, меткую стрельбу, медицинскую и инженерную подготовку, а также коллективную подготовку подразделений на различных уровнях с упором на наступательные и оборонительные операции в населенных и лесных районах.

Напомним, шведские инструктора обучают украинских военных в Великобритании, как проводить засадные и боевые действия в лесах.

Кроме того, в Литве обучают украинских защитников обезвреживать взрывчатки.

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