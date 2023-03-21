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У Литві розпочалися нові курси з розмінування для військових ЗСУ

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Литва, Вівторок 21 березня 2023 22:36
У Литві розпочалися нові курси з розмінування для військових ЗСУ Фото: У Литві розпочалися нові курси з розмінування для військових ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Курси з розмінування для українських військових розпочалися у Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування армії Литви.

"У Литві військовослужбовці ЗСУ розпочинають навчання на місячному курсі знешкодження вибухових речовин, який організовано з ініціативи Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Литви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші навчання проводять інструктори з Навчального центру Сухопутних військ Юозаса Лукшаса та інженерного батальйону полковника Юозаса Віткауса.

"Цього року ми плануємо організувати 4 курси для українських військових за спільною програмою з країнами Північної Європи. Для того, щоб люди могли щасливо жити після високоінтенсивних бойових дій, фахівцям із розмінування доведеться працювати довгі роки, тому важливість цього курсу безсумнівна. Навчені солдати зможуть здійснювати пошук та знищення стандартних вибухових речовин, які використовуються нині в Україні", - сказав координатор курсу з Литви капітан Неріюс Алекна.

Підготовка фахівців з розмінування відповідно включає передачу знань інструкторів та надання необхідних інструментів для навчання, які будуть передані українським військовослужбовцям після проходження курсу. Усі солдати, які беруть участь у навчаннях, будуть екіпіровані всім, від шолома та захисного костюма до обладнання для виявлення вибухових речовин. Метою програми є навчання українських військовослужбовців, яким не вистачає знань і навичок з розмінування, для безпечного проведення операцій зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, в районах з низькою інтенсивністю.

Нагадаємо, що Данія має намір навчити військових ЗСУ розмінуванню, а також використанню артилерійських установок CAESAR.

Уряд Швеції ухвалив рішення підготувати 48 українських інструкторів, кожен із яких навчатиме по 100 саперів.

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