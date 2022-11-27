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Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу на відновлення енергосистеми

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Литва, Неділя 27 листопада 2022 22:25
Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу на відновлення енергосистеми Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Міністр підкреслив, що останнями днями з Литви до України вже відправили шість вантажівок зі 114 трансформаторами. За словами Анушаускаса, загалом Литва має намір передати 252 трансформатори.

"Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку розміром 3 млн євро на реконструкцію енергетичного сектора України. Ще 2 млн євро підтримки надсилаються зараз", - написав очільник оборонного відомства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що литовці закрили збір на три морські дрони для України. Загалом вдалося зібрати 750 тисяч доларів.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС активізує зусилля щодо надання допомоги Україні для відновлення електро- та теплопостачання.

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