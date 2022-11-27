Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу на відновлення енергосистеми

Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку розміром 3 млн євро на реконструкцію енергетичного сектора України. Ще 2 млн євро підтримки надсилаються зараз", - написав очільник оборонного відомства.

Міністр підкреслив, що останнями днями з Литви до України вже відправили шість вантажівок зі 114 трансформаторами. За словами Анушаускаса, загалом Литва має намір передати 252 трансформатори.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що литовці закрили збір на три морські дрони для України. Загалом вдалося зібрати 750 тисяч доларів.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС активізує зусилля щодо надання допомоги Україні для відновлення електро- та теплопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.