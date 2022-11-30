Литва выделила еще 13 млн евро для Украины: на что потратят деньги

Правительство Литвы выделило еще 13 миллионов евро для Украины. Деньги потратят на переселенцев и восстановление энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Сегодня правительство Литвы утвердило 13 миллионов евро поддержки для Украины", - говорится в сообщении. Министр подробно объяснил, на что именно будут потрачены деньги: 5 млн евро в фонд Всемирного банка для Украины;

4 млн. евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины;

2 миллиона евро для украинских беженцев войны в Молдове;

2 млн евро инициативе "Зерна из Украины".