Литва увеличила выплаты мигрантам, согласившимся вернуться на родину
Правительство Литвы приняло решение увеличить выплаты мигрантам, которые добровольно решат вернуться на родину. Сумма выплат теперь составляет 1000 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Решение о выплате в 1000 евро будет действовать до 20 января 2022 года и будет применяться только в отношении мигрантов, которые уже находятся в Литве.
Основная часть выплат будет финансироваться за счет средств, предоставленных Литве Еврокомиссией на борьбу с миграционным кризисом.
"Мы ищем способы, как поощрить добровольный возврат и надеемся, что повышение выплаты повысит число выбравших вернуться", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
По ее словам, содержание одного мигранта обходится Литве в год в 11 тысяч евро.
Напомним, с августа Литва начала выплачивать компенсацию мигрантам, которые добровольно вернуться домой. Каждому мигранту выплачивали 300 евро и давали билет в самолет.