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Литва увеличила выплаты мигрантам, согласившимся вернуться на родину

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Среда 08 декабря 2021 14:51
Литва увеличила выплаты мигрантам, согласившимся вернуться на родину Фото: Литва увеличила выплаты мигрантам, согласившимся вернуться на родину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы приняло решение увеличить выплаты мигрантам, которые добровольно решат вернуться на родину. Сумма выплат теперь составляет 1000 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Решение о выплате в 1000 евро будет действовать до 20 января 2022 года и будет применяться только в отношении мигрантов, которые уже находятся в Литве.

Основная часть выплат будет финансироваться за счет средств, предоставленных Литве Еврокомиссией на борьбу с миграционным кризисом.

"Мы ищем способы, как поощрить добровольный возврат и надеемся, что повышение выплаты повысит число выбравших вернуться", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, содержание одного мигранта обходится Литве в год в 11 тысяч евро.

Напомним, с августа Литва начала выплачивать компенсацию мигрантам, которые добровольно вернуться домой. Каждому мигранту выплачивали 300 евро и давали билет в самолет.

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Литва Миграционный кризис
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