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Литва начала платить мигрантам за возвращение на родину

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Литва, Понедельник 09 августа 2021 14:17
Литва начала платить мигрантам за возвращение на родину Фото: министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте (facebook.com/LRVRM)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ о добровольном возвращении иностранцев в страну происхождения. Каждому мигранту за то, что он возвращается на родину, выплатят 300 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Обеспечение прав мигрантов - это не только вопрос доверия к литовским учреждениям и международным организациям, но и экономически выгодное и рациональное использование государственных средств", - заявила Билотайте.

В целях повышения эффективности возвращения в страну происхождения иностранцев, незаконно пересекших государственную границу Литвы, Приказ сокращает процедурные сроки и устанавливает порядок предоставления поддержки для добровольного возвращения иностранцев.

"Согласно этому порядку, Государственная пограничная служба и Департамент миграции смогут оказывать поддержку в добровольном возвращении в иностранное государство иностранцу, который подает заявление о разрешении на добровольное возвращение в страну, просит о поддержке и сотрудничает с компетентными органами в вопросах возвращения", - говорится заявлении МВД.

При этом отмечается, что иностранец будет проинформирован о возможности подачи заявления о добровольном возвращении и сможет подать заявление в отдел миграции.

"Иностранцу, желающему добровольно вернуться в страну происхождения, будут предоставлены билеты на проезд за границу и единовременная денежная выплата в размере 300 евро. Единовременная сумма будет выплачиваться Департаментом миграции или SSAT, а наличные деньги будут передаваться иностранцу под роспись на пункте пограничного контроля в день возвращения иностранца в иностранное государство", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, правительство Ирака приняло решение эвакуировать своих граждан, которые находятся в Беларуси. Эвакуационный самолет прибудет в Минск 10 августа.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, которые незаконно попали через Беларусь в Литву, а также убедить иракские власти снизить количество авиарейсов в страну.

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