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Литва збільшила виплати мігрантам, які погодилися повернутися на батьківщину

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Середа 08 грудня 2021 14:51
Литва збільшила виплати мігрантам, які погодилися повернутися на батьківщину Фото: Литва збільшила виплати мігрантам, які погодилися повернутися на батьківщину (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви прийняв рішення збільшити виплати мігрантам, які добровільно вирішать повернутися на батьківщину. Сума виплат тепер становить 1000 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Рішення про виплату в 1000 євро буде діяти до 20 січня 2022 року і буде застосовуватися тільки щодо мігрантів, які вже знаходяться в Литві.

Основна частина виплат фінансуватиметься внаслідок коштів, наданих Литві Єврокомісією на боротьбу з міграційною кризою.

"Ми шукаємо способи, як заохотити добровільне повернення і сподіваємося, що підвищення виплати підвищить число тих, хто вибрав повернутися", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, утримання одного мігранта обходиться Литві на рік в 11 тисяч євро.

Нагадаємо, з серпня Литва почала виплачувати компенсацію мігрантам, які добровільно повернутися додому. Кожному мігранту виплачували 300 євро і давали квиток в літак.

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Литва Міграційна криза
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