Литва збільшила виплати мігрантам, які погодилися повернутися на батьківщину
Уряд Литви прийняв рішення збільшити виплати мігрантам, які добровільно вирішать повернутися на батьківщину. Сума виплат тепер становить 1000 євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Рішення про виплату в 1000 євро буде діяти до 20 січня 2022 року і буде застосовуватися тільки щодо мігрантів, які вже знаходяться в Литві.
Основна частина виплат фінансуватиметься внаслідок коштів, наданих Литві Єврокомісією на боротьбу з міграційною кризою.
"Ми шукаємо способи, як заохотити добровільне повернення і сподіваємося, що підвищення виплати підвищить число тих, хто вибрав повернутися", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
За її словами, утримання одного мігранта обходиться Литві на рік в 11 тисяч євро.
Нагадаємо, з серпня Литва почала виплачувати компенсацію мігрантам, які добровільно повернутися додому. Кожному мігранту виплачували 300 євро і давали квиток в літак.