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Литва упрощает процедуру выдачи виз белорусам со следующей недели

Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Литвы с 21 сентября упрощает процедуру выдачи виз гражданам Беларуси. Упрощенный визовый режим будет действовать до 21 марта 2021 года.

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Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, белорусы смогут получить литовскую визу на пол года, представив минимальный пакет документов и подтверждения финансового обеспечения в течение трех месяцев. Таким образом, для них будут действовать те же условия выдачи национальных виз, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Литвы выдало 205 разрешений гражданам Беларуси на въезд в республику с особыми гуманитарными целями.

Кроме того, Латвия выдала 57 виз лицам, которые могут подвергаться политического преследования в Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Польша выдала 234 гуманитарные визы для белорусов в рамках программы "Солидарные с Беларусью".

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