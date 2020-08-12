Литва вимагає ввести санкції проти відповідальних за застосування сили в Білорусі

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

Міністр сказав, що поки не може сказати, щодо яких конкретних осіб можуть бути застосовані санкції

Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі. Якщо ця мета не буде досягнута, країна може виступити з ініціативою національних санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає LRT.

За його словами, країни ЄС часто схильні засуджувати напади на демократію в інших країнах тільки на словах, тому, за словами Лінкявічюса , питання про санкції стане реальною реакцією.

"Якщо говорити про сегменти, про осіб, відповідальних за події, я б виділив дві області - сфальсифіковані вибори і застосування сили проти цивільного населення, яке жодним чином не переривається і не припиняється", - сказав він.

Міністр сказав, що поки не може сказати, щодо яких конкретних осіб можуть бути застосовані санкції. Він не впевнений, що всі члени ЄС погодяться з пропозицією ввести санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, голови МЗС Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію через ситуацію в Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало, що у лікарнях перебувають більше 200 учасників протестів.