Литва та Латвія закликали посилити східний фланг НАТО через "вагнерівців" у Білорусі

Північноатлантичному альянсу необхідно зміцнити свій східний фланг у відповідь на переміщення приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусь.

Про це заявили міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами Рінкевичса, передислокацію "вагнерівців" до Білорусі Альянсу необхідно оцінювати з погляду безпеки.

"(Це слід розглядати - ред.) у світлі саміту НАТО і всіх дискусій, які ми ведемо про оборону, стримування, та необхідні рішення для зміцнення безпеки східного флангу", - зазначив міністр.

При цьому Ландсбергіс підкреслив, що швидкість наступу "вагнерівців" на території Росії показала, що оборона країн Балтії потребує зміцнення.

"Кордони наших країн знаходяться всього за сотні кілометрів від цієї діяльності, тому їм може знадобитися 8-10 годин, щоб раптово з'явитися десь у Білорусі поблизу Литви. Це створює більш нестабільне, непередбачуване середовище для нашого регіону", - додав литовський міністр.

"Вагнерівці" в Білорусі

Зазначимо, минулого тижня засновник ПВК “Вагнера” намагався провести держпереворот у Росії зі своїми найманцями. Їм вдалося взяти під контроль Ростов разом з місцевими військовими об'єктами та продовжити рух у бік Москви.

Але після розмови Пригожина з Лукашенком бунт різко затих, а найманці розгорнулися в інший бік.

Вже сьогодні, 27 червня, стало відомо, що засновник приватної військової компанії знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко захотів прийняти до складу своєї армії найманців Пригожина.