ua ru
Вт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва та Латвія закликали посилити східний фланг НАТО через "вагнерівців" у Білорусі

Новость на русском →
Вівторок 27 червня 2023 18:54
Литва та Латвія закликали посилити східний фланг НАТО через "вагнерівців" у Білорусі Фото: Литва та Латвія закликали посилити східний фланг НАТО через "вагнерівців" у Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичному альянсу необхідно зміцнити свій східний фланг у відповідь на переміщення приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусь.

Про це заявили міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Рінкевичса, передислокацію "вагнерівців" до Білорусі Альянсу необхідно оцінювати з погляду безпеки.

"(Це слід розглядати - ред.) у світлі саміту НАТО і всіх дискусій, які ми ведемо про оборону, стримування, та необхідні рішення для зміцнення безпеки східного флангу", - зазначив міністр.

При цьому Ландсбергіс підкреслив, що швидкість наступу "вагнерівців" на території Росії показала, що оборона країн Балтії потребує зміцнення.

"Кордони наших країн знаходяться всього за сотні кілометрів від цієї діяльності, тому їм може знадобитися 8-10 годин, щоб раптово з'явитися десь у Білорусі поблизу Литви. Це створює більш нестабільне, непередбачуване середовище для нашого регіону", - додав литовський міністр.

"Вагнерівці" в Білорусі

Зазначимо, минулого тижня засновник ПВК “Вагнера” намагався провести держпереворот у Росії зі своїми найманцями. Їм вдалося взяти під контроль Ростов разом з місцевими військовими об'єктами та продовжити рух у бік Москви.

Але після розмови Пригожина з Лукашенком бунт різко затих, а найманці розгорнулися в інший бік.

Вже сьогодні, 27 червня, стало відомо, що засновник приватної військової компанії знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко захотів прийняти до складу своєї армії найманців Пригожина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Білорусь Латвія Литва ПВК Вагнера Євген Пригожин Вагнерівці
NEWS
Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута
Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута
DAILY
Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту
Данило Крамаренко, Юлія Акимова Україна йде по своє. Перші успіхи контрнаступу ЗСУ: огляд фронту