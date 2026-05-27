Литва створює новий підрозділ безпілотних військ

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Євросоюз знову порушити питання про можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що досягнута минулого року угода про надання кредиту Києву фактично лише тимчасово зняла обговорення цієї теми з порядку денного, але не вирішила її остаточно.

Зазначимо, що в Литві останніми місяцями відзначається зростання впливу проросійських політичних і громадських груп, дії яких, за оцінками, можуть послаблювати оборонні можливості країни.