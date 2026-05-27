RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Литва создает новое подразделение беспилотных войск

20:42 27.05.2026 Ср
2 мин
Новое подразделение будет отвечать не только за беспилотники
aimg Анастасия Никончук
Фото: оператор дрона (GettyImages)

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил о формировании нового подразделения беспилотных войск, которое объединит все ключевые направления применения дронов в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Литва сообщила о масштабной утечке данных из госреестров: чем это грозит

Министерство обороны Литвы сообщило о создании нового военного формирования под названием подразделение автономных дистанционных беспилотных операций (Autonominiu nuotoliniu bepilociu operaciju jungini, ANBO).

Основная задача структуры — объединение и координация возможностей беспилотной авиации Вооруженных сил Литвы и других военных ведомств.

Также подразделение будет отвечать за развитие потенциала нанесения ударов на дальние расстояния с использованием беспилотных технологий.

В состав войдут ударные, разведывательные и РЭБ-средства

Новое подразделение будет курировать не только ударные и разведывательные беспилотники, но и системы противодействия дронам, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, в одной структуре планируется сосредоточить как наступательные, так и оборонительные возможности в сфере беспилотных технологий.

В армии Литвы заявляют о новом этапе развития

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас подчеркнул, что создание ANBO означает переход к более системному подходу в использовании беспилотных технологий.

"Это новый этап в укреплении потенциала литовских вооруженных сил в области беспилотников. Мы централизуем ресурсы, придавая четкую структуру и ясное направление развития: разведка, наступательные и оборонительные действия, развитие возможностей нанесения глубоких ударов", — отметил он в комментарии, распространенном Минобороны.

Напоминаем, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз снова поднять вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что достигнутое в прошлом году соглашение о предоставлении кредита Киеву фактически лишь временно сняло обсуждение этой темы с повестки, но не решило ее окончательно.

Отметим, что в Литве в последние месяцы отмечается рост влияния пророссийских политических и общественных групп, действия которых, по оценкам, могут ослаблять оборонные возможности страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЛитва