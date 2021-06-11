Литва збирається побудувати табір для біженців з Білорусі
Влада Литви оголосили про плани побудувати табір біженців на 350 осіб в центрі реєстрації іноземців (URC) в Пабраді. Це сталося в результаті зростання нелегальних мігрантів з Білорусі.
Про це пише LRT.
В даний час центр реєстрації іноземців використовується для розміщення прохачів притулку і мігрантів без документів.
За словами глави URC Александраса Кисловаса, хоч табір для біженців - це не те ж саме, що звичайне житло, але люди будуть забезпечені в ньому всіма необхідними зручностями.
"Ці намети, звичайно, не мають нічого спільного з туристичними наметами. Це сучасні намети з вентиляцією, з системою кондиціонування, опалення", - сказав він.
Крім того, деякі біженці будуть розміщуватися у звичайних житлових приміщеннях.
"Вибір житла буде залежати від вразливості іноземців, що прибувають ,будь то самотні люди, сім'ї з дітьми або матері-одиначки. І ми думаємо, що проживання в наметах буде запропоновано одиноким людям", - сказав Кисловас.
Видання зазначає, що на думку влади Литви, ситуація в Мінську може сприяти незаконній міграції з Білорусі. Зараз число нелегальних мігрантів, що в'їжджають до Литви, збільшується.
За даними Державної прикордонної служби, близько 300 мігрантів з Іраку та Білорусі прибули до Литви цього року.
Нагадаємо, що Литва і Польща підтримали Україну у створенні Кримської платформи. Обидва президенти візьмуть у ній участь.
Раніше повідомлялося, що режим Лукашенко вибрав Литву мішенню для нелегальної міграції. Про це в Литві заявив Лаурінас Кащюнас.