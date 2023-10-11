Литва скоро передасть Україні пускові установки системи NASAMS

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що країна формує нові пакети допомоги для України відповідно до її найбільших потреб і пріоритетів.

Крім додаткових пускових установок систем NASAMS Україна отримає боєприпаси калібру 155 мм, які Литва замовляє для ЗСУ спільно з іншими країнами ЄС.

Також за словами міністра, підготовка до зими вже розпочалася, тому найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодного сезону.

Допомога з розмінуванням

"Питання військової підтримки України стає предметом внутрішньополітичних дебатів, але підтримка, що надається, залишається найважливішим фактором оборони України. Завдяки підтримці Литва продовжить виконувати свої зобов'язання - ми будемо з Україною до перемоги", - підкреслив міністр національної оборони Анушаускас.

Також міністр уточнив, що пріоритетом наразі є обладнання для розмінування, із закупівлею якого Литва та інші країни могли б допомогти, на ці цілі Вільнюс хоче спрямувати значну частину коштів. Також Литва продовжить навчання та реабілітацію українських солдатів.

Допомога від Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.