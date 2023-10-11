Литва скоро передаст Украине пусковые установки системы NASAMS

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что страна формирует новые пакеты помощи для Украины в соответствии с ее наибольшими потребностями и приоритетами.

Кроме дополнительных пусковых установок систем NASAMS Украина получит боеприпасы калибра 155 мм, которые Литва заказывает для ВСУ совместно с другими странами ЕС.

Также по словам министра, подготовка к зиме уже началась, поэтому в ближайшее время Литва передаст Украине электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для холодного сезона.

Помощь с разминированием

"Вопрос военной поддержки Украины становится предметом внутриполитических дебатов, но оказываемая поддержка остается важнейшим фактором обороны Украины. Благодаря поддержке Литва продолжит выполнять свои обязательства - мы будем с Украиной до победы", - подчеркнул министр национальной обороны Анушаускас.

Также министр уточнил, что приоритетом на данный момент является оборудование для разминирования, с закупкой которого Литва и другие страны могли бы помочь, на эти цели Вильнюс хочет направить значительную часть средств. Также Литва продолжит обучение и реабилитацию украинских солдат.

Помощь от Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.