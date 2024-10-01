Литва розпочне кампанію проти вербування громадян російськими спецслужбами, - Delfi

За даними видання, кампанія складається з трьох відеороликів, заснованих на реальних випадках вербування. Їх основна мета - привернути увагу суспільства до того, що будь-який громадянин Литви може стати мішенню для ворожих спецслужб.

Зазначається, що останнім часом найбільш активну розвідку в Литві ведуть російські спецслужби. Їх діяльність досягла найвищого рівня з часів відновлення незалежності країни. Окрім Росії подібні операції організовують білоруські та китайські спецслужби.

"Росія більше не задовольняється інформаційними атаками чи пропагандистськими кампаніями, а проводить агресивні розвідувальні операції на Заході, як-от диверсії, вандалізм і кібератаки. Метою подібних операцій є вербування осіб і в нашій державі. Останнім часом для цієї мети активно використовуються соціальні мережі, де шукають осіб, які згодні співпрацювати з ворожими службами через ідеологічні переконання або бажання легко і швидко", - пише видання.

Найчастіше об'єктами вербування стають держслужбовці, військові, співробітники правоохоронних органів, політики, журналісти та бізнесмени, які можуть мати доступ до важливої інформації чи стратегічних контактів. При цьому ворожі спецслужби зацікавлені в особах, які можуть стежити за військовими чи енергетичними об'єктами Литви.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь перекинула військову техніку на кордон із Литвою.

Раніше ми повідомляли, що Україна підписала безпекові угоди з Литвою та Естонією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.