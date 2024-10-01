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Литва начнет кампанию против вербовки граждан российскими спецслужбами, - Delfi

Иллюстративное фото: Литва будет проводить кампанию против вербовки граждан российскими спецслужбами (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Литва начинает кампанию по борьбе с вербовкой. Она направлена на противодействие растущей активности спецслужб недружественных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным издания, кампания состоит из трех видеороликов, основанных на реальных случаях вербовки. Их основная цель – привлечь внимание общества к тому, что любой гражданин Литвы может стать мишенью для вражеских спецслужб.

В последнее время наиболее активную разведку в Литве ведут российские спецслужбы. Их деятельность достигла наивысшего уровня со времен обновления независимости страны. Кроме России, подобные операции организуют белорусские и китайские спецслужбы.

"Россия больше не удовлетворяется информационными атаками или пропагандистскими кампаниями, а проводит агрессивные разведывательные операции на Западе, например диверсии, вандализм и кибератаки. Целью подобных операций является вербовка лиц и в нашем государстве. В последнее время для этой цели активно используются социальные сети, где ищут лиц, которые согласны сотрудничать с вражескими службами из-за идеологических убеждений или желаний легко и быстро", - пишет издание.

Чаще всего объектами вербовки становятся госслужащие, военные, сотрудники правоохранительных органов, политики, журналисты и бизнесмены, которые могут иметь доступ к важной информации или стратегическим контактам. При этом вражеские спецслужбы заинтересованы в лицах, которые могут смотреть за военными или энергетическими объектами Литвы.

Напомним, недавно Беларусь опрокинула военную технику на границу с Литвой.

Ранее мы сообщали, что Украина подписала договоры безопасности с Литвой и Эстонией .

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