Литва розкритикувала рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді

Про це заявила міністр освіти, науки та спорту Латвії Юргіта Шюгждінене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

"МОК стверджує, що у змаганнях не зможуть брати участь лише спортсмени, які активно підтримують війну. Дуже цікаво, що в даному контексті означає активно?", - сказала міністер.

Шюгждінене також відзначила, що Литва має продовжувати роботу на тим, щоб міжнародні федерації "не втратили голову" і не змінили вже ухвалені рішення про недопуск російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.