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Литва раскритиковала решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде

Фото: Литва раскритиковала МОК за допуск россиян и белорусов к участию в Олимпиаде (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Решение Международного олимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов в соревнования вызывает огромное разочарование.

Об этом заявила министр образования, науки и спорта Латвии Юргита Шюгждинене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

"МОК утверждает, что в соревнованиях не смогут участвовать только спортсмены, активно поддерживающие войну. Очень интересно, что в данном контексте означает активно?", - сказала министер.

Шюгждинене также отметила, что Литва должна продолжать работу с тем, чтобы международные федерации "не потеряли голову" и не изменили уже принятые решения о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Ранее мы писали, что в ОП считают, что Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил убить репутацию МОК своим решением допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

Напомним, на Европейские игры-2023 не допустят спортсменов из РФ и Беларуси.

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