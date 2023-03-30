Литва раскритиковала решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде

Об этом заявила министр образования, науки и спорта Латвии Юргита Шюгждинене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

"МОК утверждает, что в соревнованиях не смогут участвовать только спортсмены, активно поддерживающие войну. Очень интересно, что в данном контексте означает активно?", - сказала министер.

Шюгждинене также отметила, что Литва должна продолжать работу с тем, чтобы международные федерации "не потеряли голову" и не изменили уже принятые решения о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.