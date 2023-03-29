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Європейські ігри-2023 відбудуться без росіян і білорусів

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Краків, Середа 29 березня 2023 17:26
Європейські ігри-2023 відбудуться без росіян і білорусів Фото: Оргкомітет Європіади-2023 не запрошуватиме країну-агресорку (ie2023.pl)
Автор: Антон Федорців

Не допускати спортсменів із РФ і Білорусі до третіх Європейських ігор пообіцяли організатори змагань у польському Кракові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Білоруські та російські спортсмени не отримають допуск на Європейські ігри-2023. Змагання заплановані на 9-25 червня у Кракові та низці прилеглих міст.

"Спортсменів, які представляють Російську Федерацію і Білорусь, на наших Іграх у жодному разі не буде", – запевнив голова оргкомітету Ігор Марчін Новак.

Європейські ігри або Європіада – комплексні спортивні змагання регіонального рівня в трьох десятках дисциплін. Перші Ігри провели в 2015 році в Баку. Європіада-2019 відбулася в Мінську, де Україна посіла 3-тє місце в загальнокомандному заліку.

Напередодні МОК рекомендував спортивним федераціям дозволити росіянам виступати в нейтральному статусі. Натомість збірні Росії та Білорусі перебуватимуть в ізоляції надалі. Щодо участі російських і білоруських атлетів в Олімпіаді-2024 рішення ще не ухвалили.

До слова, раніше Міжнародний союз біатлоністів виключив повернення Росії в осяжній перспективі.

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