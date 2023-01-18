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Литва розірвала угоду з Білоруссю щодо транскордонної співпраці

Фото: прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 січня, уряд Литви вирішив розірвати підписану 16 років тому угоду з Білоруссю про принципи транскордонного співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt.

транскордонного співробітництва з Білоруссю

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував ЄС ввести санкції проти білоруських підприємств.

Днями керівник Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс зазначив, що громадян РФ та Білорусі з погляду можливої загрози національній безпеці Литви потрібно оцінювати однаково.

Також РБК-Україна повідомляло, що литовські прикордонники не пропустили у Білорусь вагони з російською військовою символікою.

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