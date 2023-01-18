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Литва разорвала соглашение с Беларусью о трансграничном сотрудничестве

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 января, правительство Литвы решило расторгнуть подписанное 16 лет назад соглашение с Беларусью о принципах трансграничного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.

трансграничного сотрудничества с Беларусью

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Наусед предложил ЕС ввести санкции против белорусских предприятий.

На днях руководитель Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис отметил, что граждан РФ и Беларуси с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности Литвы следует оценивать одинаково.

Также РБК-Украина сообщало, что литовские пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с российской военной символикой.

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