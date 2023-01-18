Литва разорвала соглашение с Беларусью о трансграничном сотрудничестве

Сегодня, 18 января, правительство Литвы решило расторгнуть подписанное 16 лет назад соглашение с Беларусью о принципах трансграничного сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.
трансграничного сотрудничества с Беларусью
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Наусед предложил ЕС ввести санкции против белорусских предприятий.
На днях руководитель Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис отметил, что граждан РФ и Беларуси с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности Литвы следует оценивать одинаково.
Также РБК-Украина сообщало, что литовские пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с российской военной символикой.
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