Литва разберет линии электропередачи, соединяющие ее с РФ и Беларусью
Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью. Это произойдет до февраля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как пишет издание, литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid 8 февраля следующего года отключит все линии электропередачи из РФ и Беларуси. После чего начнется демонтаж.
А уже 9 февраля 2025 г. балтийские электросети синхронизируют с сетями западноевропейских стран.
"Поскольку синхронизация сети с континентальной Европой приближается, правительство в среду отключило семь 330-киловольтных связей с Россией и Беларусью из списка активов и объектов, важных для национальной безопасности", - говорится в материале.
Ранее РБК-Украина писала о том, что усиление контроля за ввозом в Литву зерна из России и Беларуси почти остановило его импорт.
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