Литва разберет линии электропередачи, соединяющие ее с РФ и Беларусью

Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью. Это произойдет до февраля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пишет издание, литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid 8 февраля следующего года отключит все линии электропередачи из РФ и Беларуси. После чего начнется демонтаж.

А уже 9 февраля 2025 г. балтийские электросети синхронизируют с сетями западноевропейских стран.

"Поскольку синхронизация сети с континентальной Европой приближается, правительство в среду отключило семь 330-киловольтных связей с Россией и Беларусью из списка активов и объектов, важных для национальной безопасности", - говорится в материале.