Литва реалізує три проекти для відновлення України: подробиці

Литва готується реалізувати три нові проєкти з реконструкції та відновлення України. На це країна виділить майже 1 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LRT.
Зазначається, що їхню реалізацію вчора, 12 жовтня, схвалив литовський Кабмін
"Проєкти, які реалізує Литва, дуже прихильно оцінює сама Литва, Україна і партнери, тому що ми дійсно робимо справи на місцях, вони рухаються, є успіх, вони відкриваються, діти ходять до дитячого садочка або будуть ходити до школи, тому всі ці роботи дійсно дуже відчутні", - виступила на нараді канцлерка уряду Гедре Бальчітіте.
Видання пише, що буде реалізовано:
За словами канцлера, зараз готується довгострокова концепція, яка допоможе "більше не обтяжувати уряд кожним конкретним проектом". Водночас пріоритет буде віддано тим проєктам, у яких Литва може зробити найефективніший внесок.
Литва вже побудувала в Бородянці мобільне містечко для 36 родин вартістю 940 тисяч євро, за 4,9 млн євро відновила дитячий садок в Ірпені, на 7,9 млн євро провела реконструкцію Бородянського ліцею та реалізувала інші проєкти.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.
Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.
Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
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