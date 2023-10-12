Литва реализует три проекта для восстановления Украины: подробности

Литва готовится реализовать три новых проекта по реконструкции и восстановлению Украины. На это страна выделит почти 1 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LRT.
Отмечается, что их реализацию вчера, 12 октября, одобрил литовский Кабмин
"Проекты, которые реализует Литва, очень благосклонно оценивает сама Литва, Украина и партнеры, потому что мы действительно делаем дела на местах, они движутся, есть успех, они открываются, дети ходят в детский сад или будут ходить в школу, поэтому все эти работы действительно очень ощутимы", - выступила на совещании канцлер правительства Гедре Бальчитите.
Издание пишет, что будет реализовано:
По словам канцлера, сейчас готовится долгосрочная концепция, которая поможет "больше не обременять правительство каждым конкретным проектом". При этом приоритет будет отдан тем проектам, в которых Литва может сделать наиболее эффективный вклад.
Литва уже построила в Бородянке мобильный городок для 36 семей стоимостью 940 тысяч евро, за 4,9 млн евро восстановила детский сад в Ирпене, на 7,9 млн евро провела реконструкцию Бородянского лицея и реализовала другие проекты.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.
Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.
В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакетвоенной помощи Украине.
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