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Литва рассматривает прибытие российских военных в Беларусь как прямую угрозу

Новина українською →
Литва, Среда 19 января 2022 10:55
Литва рассматривает прибытие российских военных в Беларусь как прямую угрозу Фото: Литва считает прямой угрозой прибытие российских войск в Беларусь (structure.mil.ru)
Автор: Иванна Шовкун

В Министерстве обороны Литвы назвали прибытие российских военных в Беларусь "прямой угрозой". Литва считает это дестабилизирующим фактором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Facebook.

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации в сфере безопасности, но и как еще большую непосредственную угрозу для Литвы", - подчеркнул литовский министр.

Первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях "Союзная решимость", уже прибыли в Беларусь. Ожидается, что тренировки продлятся с 10 по 20 февраля.

Напомним, США беспокоят российские войска в Беларуси. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Барбара Ашер.

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