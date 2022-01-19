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Литва розглядає прибуття російських військових до Білорусі як пряму загрозу

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Литва, Середа 19 січня 2022 10:55
Литва розглядає прибуття російських військових до Білорусі як пряму загрозу Фото: Литва вважає прямою загрозою прибуття російських військ до Білорусі (structure.mil.ru)
Автор: Іванна Шовкун

У Міністерстві оборони Литви назвали прибуття російських військових до Білорусі "прямою загрозою". Литва вважає це дестабілізуючим фактором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Facebook.

"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як дестабілізуючий фактор ситуації у сфері безпеки, а й як ще більшу безпосередню загрозу для Литви", - наголосив литовський міністр.

Перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість", вже прибули до Білорусі. Очікується, що тренування продовжаться з 10 по 20 лютого.

Нагадаємо, США турбують російські війська в Білорусі. Про це заявила речник Держдепартаменту США Барбара Ашер.

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