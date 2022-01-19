США обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

По ее словам, США внимательно следят за действиями России. И перемещение российских войск в Беларусь вызывает опасения.

"Мы очень внимательно следим за всем, что делает Россия. Тот факт, что мы наблюдаем это перемещение войск в Беларусь, явно дает русским другой подход, если они решат предпринять дальнейшие военные действия против Украины", - сказала Ашер.

Она также отметила, что США обеспокоены тем, что Россия создает предлог для возможного вторжения по нескольким направлениям .

"Вы, вероятно, следили за новостями на прошлой неделе, где мы поделились нашей озабоченностью по поводу возможной операции под чужим флагом, которую русские могут снова предпринять для подготовки к вторжению в Украину. Так что эта идея о том, что Россия может заложить основу для того, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения - будь то посредством диверсионной деятельности, информационных операций или переброски войск, - это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание", - сказала она.

Ашер добавила, что российские военные планируют начать действия за несколько недель до военного вторжения.

"По нашей оценке, это может произойти в любое время в период с середины января по май", - уточнила она.