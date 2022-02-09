Литва просит разместить американские войска в стране на постоянной основе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обратится к властям Соединенных Штатов с просьбой разместить на постоянной основе в стране американские войска. В частности, для укрепления безопасности на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.