Литва просить розмістити американські війська в країні на постійній основі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що звернеться до влади Сполучених Штатів з проханням розмістити на постійній основі в країні американські війська. Зокрема, для зміцнення безпеки на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Звичайно, ми будемо говорити з США про те, щоб ротаційні американські сили перебували в Литві постійно. Це було б найкращим посиленням безпеки і стримування, яке НАТО може надати не тільки Литві, але і всьому регіону", - сказав Науседа.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Польщі і глава ОБСЄ Збігнєв Рау попросить США про збільшення чисельності американських військ в країні на постійній основі.

Нагадаємо, США перекидають додатковий контингент з 8 500 військових в країни Східної Європи близько 2 тисяч розмістяться в Польщі.

При цьому в Білому домі допускають відправку додаткових сил США в Європу.