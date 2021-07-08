Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе: это угроза для всего Евросоюза

Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе , который возник на границе с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

По словам Рау, наплыв нелегальных мигрантов в Литву, прибывших из Беларуси - довольна серьезная ситуация. Также он подчеркнул, что масштабы этого явления представляют проблему не только для Литвы, но и для всего Европейского Союза.

"Ситуация чрезвычайно серьезная, и серьезная ситуация требует серьезной реакции, а серьезная реакция требует серьезного размышления и серьезных консультаций", - подчеркнул Збигнев Рау.

Он отметил, что, скорее всего, в соответствии с договоренностями Польши и Литвы, мигрантов с Ближнего Востока поощряют приехать в Беларусь, а затем им помогают безопасно добраться до белорусско-литовской границы и пересечь ее.

Нелегальные мигранты в основном приезжают из Ирака. Только в этом году из Беларуси в Литву нелегально переехали около 1300 человек, что в несколько раз больше, чем за весь предыдущий год. Вильнюс считает, что это форма гибридной войны, за которой стоит режим Александра Лукашенко.

На вопрос о возможной поддержке Польши Рау отметил, что это возможно, но сначала нужен запрос литовской стороны.