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Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе: это угроза для всего Евросоюза

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Польша, Четверг 08 июля 2021 05:47
Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе: это угроза для всего Евросоюза Фото: на границе Литвы с Беларусью полно мигрантов (facebook/LRVRM1)
Автор: Наталья Скороход

Польша готова поддержать Литву в миграционном кризисе, который возник на границе с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

По словам Рау, наплыв нелегальных мигрантов в Литву, прибывших из Беларуси - довольна серьезная ситуация. Также он подчеркнул, что масштабы этого явления представляют проблему не только для Литвы, но и для всего Европейского Союза.

"Ситуация чрезвычайно серьезная, и серьезная ситуация требует серьезной реакции, а серьезная реакция требует серьезного размышления и серьезных консультаций", - подчеркнул Збигнев Рау.

Он отметил, что, скорее всего, в соответствии с договоренностями Польши и Литвы, мигрантов с Ближнего Востока поощряют приехать в Беларусь, а затем им помогают безопасно добраться до белорусско-литовской границы и пересечь ее.

Нелегальные мигранты в основном приезжают из Ирака. Только в этом году из Беларуси в Литву нелегально переехали около 1300 человек, что в несколько раз больше, чем за весь предыдущий год. Вильнюс считает, что это форма гибридной войны, за которой стоит режим Александра Лукашенко.

На вопрос о возможной поддержке Польши Рау отметил, что это возможно, но сначала нужен запрос литовской стороны.

"Безусловно, это то, к чему сводится роль добрых соседей и друзей, партнеров как в НАТО, так и, конечно, в ЕС", - ответил глава МИД Польши.

Напомним, Литва сокращает посольство в Беларуси в ответ на такие же действия в Минске. Там оставят максимум три сотрудника.

Ранее сообщалось, что Литва планирует огородиться от Беларуси стеной из-за наплыва мигрантов.

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