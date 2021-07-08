Литва просить допомоги у Туреччини через наплив мігрантів
Через стрімкий наплив мігрантів, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс звернувся до глави МЗС Туреччини. Зокрема, він попросив допомоги в ідентифікації осіб, які прибувають із Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Велика частина людей (які прибувають в Литву з Білорусі - ред.) прибуває туди з Туреччини турецькими авіалініями. Ми вважаємо, що Туреччина знає їх особистості", - заявив він.
За словами глави МЗС Литви, співпраця з Туреччиною допоможе швидко визначити і встановити осіб та зажадати, щоб вони були прийняті державами, з яких вони походять.
Він додав, що в середу викликав главу посольства Білорусі, аби звернутися до Мінська з вимогою припинити потік нелегальних мігрантів через кордон.
Зазначимо, Польща заявила про намір допомогти Литві в міграційній кризі, яка виникла на кордоні з Білоруссю.
Нагадаємо, що Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів.
Крім цього, Фінляндія направить додаткову допомогу в Литву і Латвію для посилення контролю на кордоні з Білоруссю.