Литва просить допомоги у Туреччини через наплив мігрантів

Через стрімкий наплив мігрантів, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс звернувся до глави МЗС Туреччини. Зокрема, він попросив допомоги в ідентифікації осіб, які прибувають із Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Велика частина людей (які прибувають в Литву з Білорусі - ред.) прибуває туди з Туреччини турецькими авіалініями. Ми вважаємо, що Туреччина знає їх особистості", - заявив він.

За словами глави МЗС Литви, співпраця з Туреччиною допоможе швидко визначити і встановити осіб та зажадати, щоб вони були прийняті державами, з яких вони походять.

Він додав, що в середу викликав главу посольства Білорусі, аби звернутися до Мінська з вимогою припинити потік нелегальних мігрантів через кордон.